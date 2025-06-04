Психолог рассказала, чем опасны для детей жуткие игрушки Лабубу

Эксперт напомнила, что игрушки играют важную роль в развитии ребенка, помогают осваивать эмоции, развивать мышление, речь и социальные навыки. С научной точки зрения «страшные» игрушки, наподобие Лабубу, не вредят детской психике.

«Для большинства детей они безопасны, особенно если воспринимаются как часть игры или юмора. Некоторые дети даже используют такие образы для преодоления каких-то собственных страхов — так же, как делали это с игрушками Хагги Вагги», — добавила специалист.

Бывает, что подобные жуткие игрушки не подходят ребенку, однако в таком случае дети будут подавать явные сигналы, например, пугаться ее и отказываться с ней играть. С детьми до трех лет важно проявлять особую внимательность в подобных случаях, так как в этом возрасте деятельность в виде игры не до конца сформирована.

Во избежание неприятных событий Дугенцова рекомендовала выбирать физически безопасные и соответствующие возрасту ребенка игрушки. Важно наблюдать за реакцией и не навязывать вещи, не вызывающие интерес. Психолог заключила, что сами по себе «Лабубу» не опасны, важнее следить за общим эмоциональным климатом вокруг ребенка и отношением взрослых к его чувствам.