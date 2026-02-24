Психолог рассказала, чем опасен переизбыток игрушек у детей

Детский и семейный психолог Анастасия Климченко объяснила, какие игрушки нужны детям в разном возрасте и чем опасен их переизбыток, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам Климченко, от рождения до трех лет ребенку важны сенсорные игрушки — яркие, крупные, разной текстуры и со звуками. Они развивают органы чувств. Однако их избыток может привести к сенсорной перегрузке и проблемам с вниманием, поэтому важно соблюдать баланс.

В возрасте от трех до пяти лет игрушки делятся на развлекательные и развивающие. В этот период активно формируются речь и познавательная сфера, поэтому подходят карточки, крупные конструкторы, материалы для общения. Эксперт отметила, что как чрезмерная пестрота, так и полное отсутствие цвета — нежелательны.

«Игрушки должны быть разнообразными, но со смыслом. Важно не перенасыщать ребенка и давать возможность завершить игру», — пояснила психолог.

С пяти до восьми–девяти лет ведущей становится ролевая игра. Ребенок примеряет образы, учится выражать мнение и развивает воображение. Климченко предупредила, что агрессивные и искаженные образы могут влиять на направление фантазии.

Эксперт добавила, что потребность в игре может сохраняться и в младших классах. Если ее не удается реализовать в детстве, интерес к игрушкам смещается на более поздний возраст, а затем — в виртуальную среду.

