Психолог раскрыл, почему россияне влюбляются в эмоционально недоступных

Люди часто влюбляются в эмоционально недоступных людей из-за страха близости. Причем они не обязательно должны быть замкнутыми в себе отшельниками или изгоями, зачастую они весьма харизматичные и даже кажутся проявляющимися любовь, однако внутри не готовы к глубокой близости, рассказал газете «Известия» психолог Дмитрий Чернышов.

Эмоционально недоступные люди боятся, что их мир разрушится. Многие россияне, при этом, научились любить тех, кто с самого начал был недоступен. Например, родители, которые вели себя по отношению к ребенку холодно, или первый парень/девушка. Подобная привязанность обычно остается на уровне иллюзий или фантазий.

Также люди часто специально выбирают эмоционально закрытых партнеров. Они боятся столкнуться с реальной близостью.

При этом, «миссионеры» подобных отношений уверены, что у них получится поменять иного человека. Однако настоящая любовь в подобной ситуации становится борьбой со своими страхами.

