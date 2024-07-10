Психолог прокомментировал флешмоб с обличительными речами на выпускных

В регионах России выпускники вузов несколько раз обличали преподавателей на выпускных, после чего подобные ролики появлялись в Сети. Ситуацию проанализировала детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова, сообщает «МИР 24» .

По словам эксперта, образование не всегда успевает за потребностями молодых людей в современном мире. Выпускники недовольны тем, что в вузах не дают практические востребованные здания, а молодежь стремится получить востребованную специальность и сразу начать много зарабатывать.

Во время учебы многие студенты молчат, боясь испортить отношения с преподавателями, а на выпускном «уже все можно».

«А вот на выпускной церемонии уже все можно… И да, вслух и на публику с критикой выступают в основном те ребята, отмечу, которые не прочь оказаться на виду и получить свою „минуту славы“», — сказала Кононова.

Своеобразный тренд появился в региональных вузах и колледжах на прошлой неделе, отмечает портал. Сначала с «наболевшим» выступила студентка Тамбовского областного колледжа, которая поставила под сомнение качество обучения в медицинском колледже. Дальше идею подхватила выпускница Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий — при вручении диплома она обвинила преподавателей в неподобающем отношении.