Психолог посоветовала, как успевать отдыхать на пятидневке

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как грамотно разделять работу и отдых, чтобы быть в ресурсе и эффективно восстанавливать энергию, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Для того, чтобы чувствовать себя в ресурсе, важно уметь не только работать, но и правильно отдыхать», — сказала Дугенцова.

По ее словам, без восстановления человек теряет не только физическую, но и эмоциональную энергию.

Итак, чтобы успевать отдыхать во время пятидневной рабочей недели, важно «установить границы» между работой и личным временем, например, не проверять рабочую почту, когда трудовой день уже закончен. А планирование позволит найти время на отдых и восстановление, посоветовала психолог.

Для хорошего настроения необходимо регулярно уделять время физической активности — это может быть фитнес, йога или просто прогулки, при этом упражнения должны быть умеренными, отметила эксперт.

Она также рекомендует практиковать медитации, глубокое дыхание и техники мышечной релаксации — все это снижает тревожность и повышает концентрацию.

Кроме того, работающему человеку необходим качественный сон не менее семи-девяти часов, а также хобби и общение с близкими.