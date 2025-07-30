Психолог Попова: родителям важно знать, с кем дружит ребенок в Сети

Безопасность в интернете начинается с доверия: родителям стоит открыто говорить с детьми об их онлайн-друзьях, научить распознавать риски и следить за активностью в соцсетях, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова.

«Родителям стоит обратить внимание на несколько моментов, чтобы понять, насколько безопасно общение ребенка в соцсетях. Во-первых, важно контролировать время, проведенное онлайн, и не забывать про физическую активность и реальные встречи с друзьями. Во-вторых, стоит открыто поговорить с детьми о том, кто их друзья в Сети и как они общаются», — сказала Попова.

Она добавила, что важно все: имя (ведь в соцсети они зачастую выдуманные), картинка на аватаре, указанный возраст пользователя, манера общения.

«Стоит рассказать ребенку о том, какие проявления в переписке являются „красными флагами“, заметив которые следует немедленно прекратить общение, заблокировать аккаунт такого „друга“. Например, вопросы о персональных данных, просьба выполнить какое-то поручение, призывы к противоправным действиям — однозначный повод немедленно прекратить переписку. Подпишитесь на страницу своего ребенка в соцсетях, добавьтесь в список его друзей. Регулярно просматривайте посты на стенах сообществ, в которых он состоит», — посоветовала психолог.

Попова отметила, что эти действия позволят вам вовремя заметить подозрительные аккаунты и группы. Обязательно обсудите с ребенком то, что показалось вам небезопасным. Такой диалог создаст атмосферу доверия и поможет подростку научиться быть ответственным в интернете.

«Один из ключевых аспектов безопасного общения в Сети — грамотный подход к личным данным. Родители должны научить детей быть осторожными в интернете, понимать, что не все собеседники могут иметь добрые намерения. Важно, чтобы подросток осознавал, что не следует делиться личной информацией, даже если собеседник кажется хорошим другом», — заключила специалист.

Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. Эта дата направлена на укрепление дружественных отношений между разными народами. Одна из задач — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.