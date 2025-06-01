Психолог Паульская объяснила, почему взрослые должны принимать эмоции детей

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей, в который в России говорят в том числе о важности защиты детей, ценности праздника и о юных гражданах страны как о приоритете. Психолог Алена Паульская в разговоре с РИАМО рассказала, что нельзя из виду терять то, что детям нужны не только права, правила, ресурсы и система, но и внимание вместе с принятием их эмоций и чувств в том виде, в котором они есть.

«Защита детства — это не только законы и программы. Хотя и они важны. Сегодня в России действует немало мер, поддерживающих семьи: выплаты при рождении ребенка, материнский капитал, льготы на жилье, программы раннего развития, помощь многодетным и семьям с особыми детьми. Это создает условия, но не заменяет участие», — подчеркнула Паульская.

Психологическая защита ребенка строится в первую очередь в отношениях. Речь идет о том, где ребенка не критикуют за чувства, где его голос слышат, где ему дают быть разным — и сильным, и уязвимым.

«Нам, взрослым, важно помнить: наши слова, реакции, даже молчание — все это оставляет след в душе ребенка», — добавила специалист.

Международный день защиты детей дает хороший повод взрослым задуматься о том, какое пространство они создают вокруг детей: стимулирующее или пугающее, поддерживающее или оценивающее. Паульская напомнила, что детство должно быть тем временем, когда маленький человек растет свободно, безопасно и в окружении любви со стороны значимых взрослых.