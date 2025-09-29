Психолог объяснила, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома

Психолог Рейнталь: оставлять ребенка одного дома можно с 5-6 лет, если он готов

Семейный психолог Галина Рейнталь рассказала, что оставлять ребенка одного дома на короткое время можно примерно с пяти-шести лет, если он готов к этому психологически и знает правила безопасности, сообщает Nord-News .

Вопрос о том, когда можно оставить ребенка одного дома, не регулируется законом и зависит от его психологической готовности. Рейнталь советует готовить ребенка к самостоятельности заранее и обращать внимание на его эмоциональное состояние.

Эксперт отметила, что одной из распространенных ошибок родителей является уход из дома, пока ребенок спит. Даже если малыш крепко спит, его может разбудить громкий звук, и проснуться в пустой квартире для него — сильный стресс. Такая ситуация может вызвать тревожность и проблемы со сном.

Еще одна ошибка — отсутствие подготовки. Если ребенок не знает, как себя вести, он может начать исследовать опасные места или предметы. Поэтому важно заранее объяснить правила безопасности: не подходить к окнам, не открывать дверь незнакомым, не пользоваться плитой.

Психологи рекомендуют постепенно приучать ребенка к самостоятельности — сначала оставлять его одного на 5–10 минут, например, когда нужно выбросить мусор. Важно заранее договориться, чем он займется в это время, и оставить возможность быстро связаться с родителями.

Рейнталь советует оценить готовность ребенка по нескольким критериям: эмоциональная устойчивость, знание телефонов родителей и экстренных служб, умение следовать правилам и выполнять договоренности, а также желание самого ребенка оставаться одному.

По мнению эксперта, оставлять ребенка одного дома на короткое время можно примерно с пяти-шести лет. Это поможет сформировать навыки самостоятельности и снизить тревожность, а также предотвратить необдуманные поступки из-за ощущения вседозволенности.

