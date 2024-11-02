Психолог объяснила, почему ребенку важно развивать эмоциональный интеллект

Для воспитания толерантности у ребенка родителям важно развивать определенные навыки, такие как эмоциональный интеллект, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина.

«Для воспитания толерантности у ребенка родителям важно развивать определенные навыки, такие как эмоциональный интеллект. Это умение распознавать собственные эмоции и чувства окружающих. Важную роль в этом процессе играет эмпатия — способность поставить себя на место другого человека и понять его переживания», — сказала Корчагина.

Она добавила, что также необходимо развивать коммуникативные и социальные навыки, которые помогут донести свою точку зрения, выслушать собеседника и эффективно решать конфликтные ситуации. Критическое мышление позволяет анализировать окружающую информацию и формировать собственное мнение, основываясь не на стереотипах, а на рациональных доводах.

«Однако даже при высоком уровне эмпатии не всегда удается избежать столкновения интересов. Если ребенок испытывает раздражение по отношению к другим, родители могут помочь ему справиться с негативными эмоциями. Научите его глубокому дыханию. Когда вы чувствуете, что начинаете раздражаться, сделайте паузу и выполните несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет успокоиться и снизить уровень стресса», — посоветовала психолог.

Корчагина порекомендовала переключить внимание и постараться отвлечься от источника раздражения, сосредоточившись на чем-то положительном или интересном — например, на предстоящем уроке или своем хобби.

«Если ситуация становится напряженной, сделайте паузу, выйдите на минуту в коридор или в другое место, чтобы предотвратить импульсивные реакции. Тренируйте с ребенком навык переформулирования ситуаций: исследуйте причины, по которым вас раздражает тот или иной человек, или обстоятельство. Эта практика помогает снять эмоциональное напряжение и развивает эмпатию», — разъяснила специалист.

Она резюмировала, что важно, чтобы у ребенка был взрослый, которому он может доверять и делиться своими чувствами. Порой, просто рассказав о ситуации, мы испытываем облегчение и снижаем уровень раздражения. Когда мы спокойны и уверены в поддержке, нам легче принять различия людей, их интересы и привычки.