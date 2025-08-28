Психолог объяснила, почему не стоит бояться делать комплименты незнакомцам

Большинство людей реагируют на добрые слова положительно, а редкие негативные ответы говорят не о вас, а о комплексах собеседника, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Не надо бояться, что ваш комплимент неправильно воспримут. Если воспримут неправильно — это про человека, про то, что он закрыт, что у него есть какие-то комплексы. Это не нужно воспринимать на свой счет. Не нужно сразу закрываться и думать, что теперь нельзя никому говорить хорошие вещи», — сказала Миллер.

Она добавила, что принцип зеркальности работает на 100%. Если сказать что-то приятное человеку, он всегда в ответ скажет приятную вещь.

«Очень сомневаюсь, что, если вы сделаете комплимент, что девушка красивая, она пошлет вас на определенные буквы — потому что большинство людей адекватные. А если нет — то это уже вопрос к ним. Можно сказать банальную фразу: „Вы очень хорошо сегодня выглядите“. Она, казалось бы, банальная, но все равно приятная», — отметила психолог.

Миллер уточнила, что каждой девушке приятно слышать, что она красивая, что хорошо выглядит, или, например, можно сделать комплимент про красивые глаза. Переживать о негативной реакции не стоит — дело тут не в вас.