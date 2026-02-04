Психолог объяснила, как родителям сохранить контакт с подростком в период максимализма

Психолог центра развития «НОВАЯ ЭРА» Софья Клумова рассказала, что максимализм подростков — это нормальная стадия развития, а задача родителей — поддерживать эмоциональный контакт и помогать ребенку учиться воспринимать сложный мир, сообщает RuNews24.ru .

Софья Клумова, сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ, отметила, что максимализм подростков не связан с ошибками воспитания и является естественным этапом взросления. В этот период у подростков меняются приоритеты: учеба отходит на второй план, а общение со сверстниками становится главным.

Эксперт пояснила, что подростковый возраст — время формирования личной идентичности. Категоричные оценки, уверенность в своей правоте и стремление делить мир на «черное» и «белое» помогают подростку выстраивать собственные границы и ценности. При этом подростки уже способны рассуждать абстрактно, но еще не обладают зрелой эмоциональной саморегуляцией, что усиливает радикальность взглядов.

Клумова подчеркнула, что подростки одновременно стремятся к самостоятельности и нуждаются в поддержке взрослых. Давление, обесценивание чувств и попытки «вразумить» только усиливают сопротивление. Родителям важно признавать переживания подростка, сохранять границы и задавать вопросы, которые расширяют его взгляд на ситуацию.

По словам эксперта, по мере взросления категоричность подростков снижается. Родители, которые сохраняют эмоциональный контакт в этот период, помогают ребенку научиться учитывать разные точки зрения и брать ответственность за свои решения. В дальнейшем с такими подростками становится легче и интереснее общаться.

