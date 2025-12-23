Психолог объяснила, как избежать стресса при подготовке к Новому году

Перед Новым годом список дел часто увеличивается, а времени становится все меньше. По словам Екатерины Игониной, важно правильно расставлять приоритеты и не стремиться выполнить абсолютно все задачи. Она рекомендовала заранее определить самые важные дела и быть готовыми к изменениям в планах.

Психолог посоветовала делегировать обязанности между членами семьи или друзьями, чтобы снизить нагрузку и создать праздничное настроение. Совместная подготовка помогает экономить время и сближает людей. При этом важно избегать критики и поддерживать атмосферу радости.

Игонина подчеркнула, что необходимо заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии: высыпаться, заниматься спортом, правильно питаться и практиковать техники релаксации. Кратковременный отдых и «островки покоя» помогают снизить уровень стресса и предотвратить выгорание.

Эксперт также рекомендовала отказаться от стремления к «идеальному» празднику и ориентироваться на собственные желания. Она посоветовала ограничить время в интернете, наполнить дом праздничной атмосферой и уделить внимание приятным мелочам. По словам Игониной, подготовка к Новому году может стать источником энергии, если относиться к ней с удовольствием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.