Психолог объяснила, что на самом деле означает лайк бывшему

Лилия Лазарева отметила, что после расставания некоторые люди сохраняют дружеские или нейтральные отношения. В таких случаях активность в социальных сетях может не иметь романтического подтекста.

«Каждому человеку в отношениях важно для себя понять, а затем и обсудить со своим партнером, что для него считается изменой, а что нет. Для кого-то флирт с кем-то — это лишь способ общения и возможность вспомнить, что человек может быть интересен кому-то другому, а не только своему партнеру. А для кого-то — это большой повод для ревности и даже причина для расставания. Ваш возлюбленный поставил лайк бывшему партнеру — значит, он думает о нем и хочет с ним снова быть? Не факт. Здесь важен контекст — некоторые после расставания сохраняют обычные человеческие или дружеские отношения, и реакция в соцсетях может вовсе ничего не значить», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что важнее оценивать фундамент текущих отношений. По словам Лазаревой, флирт или лайки бывшим чаще становятся следствием уже существующих проблем, а не их причиной.

