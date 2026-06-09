Психолог объяснил, как родителям вести себя с трудным подростком

В эфире радио Sputnik Хорс заявил, что беспроблемных подростков не бывает. По его словам, конфликты часто возникают у детей, которых не научили гибкости. Это бывает и в жестких семьях, и там, где ребенок привык считать себя центром мира.

Психолог посоветовал уделять детям внимание с раннего возраста. Формальных вопросов вроде «ты поел?» и «как дела?» недостаточно. Лучше спрашивать о том, что порадовало или расстроило ребенка, о школе, друзьях и ссорах.

Хорс также призвал родителей не бояться нарушать личные границы подростка, если речь идет о безопасности. Он отметил, что взрослым не удастся всегда оставаться «хорошими» для ребенка. Родители должны показывать детям свои ценности и объяснять, что считают правильным.

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