Психолог объяснил, как отказ бездетной женщине в работе отражается на ее психике

Отказ бездетной женщине в трудоустройстве может вызвать у нее серьезные сомнения в своих профессиональных способностях, что отразится на психологическом благополучии, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Отказ может привести к заниженной самооценке, уходу в крайности, когда женщина начинает сомневаться в своем праве заниматься карьерой, что, в свою очередь, может ограничить ее стремление развиваться в профессиональной сфере», — сказал Мартынов.

Он отметил, что отказ в трудоустройстве из-за отсутствия детей является серьезной проблемой во многих обществах. Этот аспект не только влияет на карьерные возможности, но и приводит к глубоким изменениям в самоощущении женщин, формируя их представления о себе, своей социальной роли и значимости в обществе.

«Второй аспект — это социальное восприятие женщины. В обществе, где родительство часто рассматривается как одна из главных ролей женщины, отказ в трудоустройстве может привести к стыду и чувству неполноценности. Женщины могут столкнуться с упреками и предвзятыми мнениями о том, что отсутствие детей делает их менее подходящими для рабочей среды», — рассказал специалист.

Мартынов уточнил, что это может создавать давление, подталкивающее женщин к мысли о необходимости соответствовать традиционным ожиданиям, что, в свою очередь, искажает их представление о собственных целях и желаниях.

«Третий аспект касается долгосрочных последствий, связанных с формированием семейных планов. Женщины, сталкивающиеся с отказами по причине отсутствия детей, могут начать менять свои жизненные приоритеты, ставя вопросы о материнстве на первое место. Это может привести к тому, что карьера и самореализация могут отодвигаться на второй план, что противоречит первоначальным амбициям», — разъяснил психолог.

По словам специалиста, в итоге это создает замкнутый круг, где страх не соответствовать ожиданиям ведет к отказу от собственных желаний.

«Подводя итог, можно сказать, что отказ в трудоустройстве женщин по причине отсутствия детей имеет значительные последствия для психологического здоровья общества в целом. Другое дело — сосредоточиться на популяризации семьи, обучении построению прочных отношений, комплексном подходе к мерам поддержки семей, создании доступных кружков, секций и т. д., чтобы оба родителя могли развиваться», — заключил Мартынов.

Ранее в Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Работодатели часто не рассматривают таких кандидаток, опасаясь потенциальных длительных отпусков и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.