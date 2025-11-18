Психолог назвала срок, в который ребенок может верить в Деда Мороза

Психолог: верить в Деда Мороза можно столько, сколько нужно ребенку для счастья

18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в его резиденции в Великом Устюге начинаются настоящие зимние холода. Психолог Кира Гольдштейн из «Онлайн-школы № 1» рассказала, что на самом деле дети могут верить в сказочного персонажа столько времени, сколько им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщает Газета.ru .

Специалист подчеркнула, что психологи в большинстве своем согласны: ожидание волшебства — это не просто развлечение. Это способ, помогающий ребенку справляться с тревогой и находить опору в окружающем мире, который пока представляется сложным и нелегким.

«В Деда Мороза можно верить столько, сколько ребенку нужно. У кого-то вера в чудеса проходит уже в 6–7 лет, у кого-то сохраняется до 10–11, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики. Фантазия помогает справляться с трудностями, дает понимание, что все будет хорошо», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что в этой «небольшой выдумке» нет ничего плохого, даже наоборот: подобная игра важна для развития воображения и эмоциональной стабильности у ребенка.

Рано или поздно наступает момент, когда в детской душе зарождаются сомнения. Это закономерный этап взросления. И здесь главное — не поддерживать иллюзию, а спокойно и доступно объяснить, как все устроено на самом деле.

Доброта и вера в чудеса не исчезают с окончанием детства, они просто трансформируются. Когда-то ребенок ждал подарки под елкой, а повзрослев, сам стремится приносить радость окружающим. Вера в волшебство — это не про сказочного персонажа, а про умение видеть хорошее и верить в лучшее, подытожила специалист.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) предостерегли россиян от излишней веры в существование Деда Мороза, так как для верующего человека неправильно относиться к персонажу как к реальному доброму магу.

