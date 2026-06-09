Психолог назвала родительский гиперконтроль помехой при поступлении в вуз

Гиперконтроль родителей снижает шансы подростка поступить в вуз. Лето перед вступительной кампанией может стать периодом тревоги и конфликтов, сообщает NEWS.ru .

Психолог, гештальт-терапевт и кризисный терапевт Надежда Шегрен заявила, что поступление становится первым серьезным выбором подростка. В это время сталкиваются его тревога и страх родителей за будущее.

По словам Шегрен, давление и фразы вроде «Если не поступишь, жизнь не удастся» перекладывают на ребенка груз ожиданий. Подросток начинает сдавать экзамены не за себя, а за родителей и теряет веру в собственные силы.

Эксперт советует заменить правила договоренностями: подросток может сам предложить график подготовки. Родителям важно говорить с ним без повестки, например: «Как ты, чего боишься?», и давать право на отдых.

Шегрен подчеркнула, что главная задача семьи летом — сохранить контакт. Ребенок, которого любят не за оценки и результат, легче справляется с трудностями и увереннее проходит поступление.

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