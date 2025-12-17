Психолог назвала причины отказа от празднования Нового года

Психолог Гульнара Тайчинова рассказала, что равнодушие к Новому году может быть связано с детскими разочарованиями, личными предпочтениями или негативным опытом, сообщает «ФедералПресс» .

Психолог Гульнара Тайчинова объяснила, что нежелание отмечать Новый год не всегда связано с проблемами личности. По ее словам, это может быть индивидуальным способом справляться со своими чувствами и потребностями.

«Нелюбовь к Новому году — это всего лишь способ обходиться со своими чувствами, опытом и потребностями. Честное признание «мне так комфортно» лучше, чем вынужденное веселье», — отметила Тайчинова.

Среди причин отказа от праздника эксперт выделила разочарования, пережитые в детстве, когда ожидания не совпадали с реальностью, а также усталость взрослых и семейные ссоры. Такие воспоминания формируют у человека ощущение, что Новый год — это день обманутых ожиданий.

Потеря веры в Деда Мороза и осознание условности праздника могут привести к ощущению коллективного самообмана. Негативный опыт, связанный с праздниками, тяжелые воспоминания о расставаниях или потерях делают этот день болезненным.

Некоторые люди не любят шумные компании и обязательное веселье, что вызывает у них напряжение. Прагматичный взгляд на жизнь также влияет на отношение к празднику: такие люди не ждут перемен и не видят смысла в массовой суете.

Одиночество и усталость от завышенных ожиданий могут усилить чувство пустоты, а депрессия становится еще одной причиной игнорирования Нового года.

