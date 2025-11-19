Психолог назвал признаки низкой самооценки и способы ее преодоления

Психолог Сергей Лунюшин рассказал, что низкая самооценка формируется с детства и проявляется в неуверенности, постоянных сомнениях и страхе осуждения. Для ее преодоления требуется длительная работа над собой, сообщает RuNews24.ru .

Низкая самооценка — это устойчивое состояние, которое влияет на все сферы жизни, включая карьеру и личные отношения. Лунюшин отметил, что самооценка формируется с раннего детства и зависит от поддержки и признания со стороны родителей.

По словам специалиста, если ребенок сталкивается с критикой, насмешками или отсутствием внимания, а также с эмоциональным, физическим или сексуальным насилием, у него может развиться неуверенность в себе. Это состояние часто сохраняется и во взрослом возрасте.

Лунюшин выделил основные признаки низкой самооценки: постоянные сомнения в собственных силах, частое сравнение себя с другими, избегание публичных выступлений и чувство дискомфорта в новых ситуациях. Такие люди могут ощущать себя недостаточно ценными для окружающих, независимо от возраста или социального статуса.

Психолог подчеркнул, что повысить самооценку быстро невозможно. Для этого необходима длительная работа по развитию самопринятия и изменению мышления. В качестве одного из инструментов определения уровня самооценки Лунюшин назвал «Тест Самооценки Соренсена».

Эксперт отметил, что осознание своих сильных и слабых сторон — первый шаг к развитию здоровой самооценки. Настойчивость, профессиональная поддержка и постоянная работа над собой помогают достичь внутренней гармонии и уверенности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.