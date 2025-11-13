Психолог научил россиян правильно определять психотипы у детей

Разобраться во внутреннем мире ребенка — задача непростая, но крайне значимая. Одним из действенных подходов к этому может стать типология семи психотипов, разработанная Виктором Пономаренко. Важно учитывать, что «абсолютных» типов не бывает. У детей, как правило, проявляется комбинация одного-двух доминирующих радикалов и нескольких менее выраженных, рассказал практикующий психолог Данил Бережной, пишет 360.ru .

По словам Бережного, проявляющие радикалы можно заметить в обыденной жизни, используя, к примеру, рисунок «Я в мире», а также анализируя выбор одежды, круг общения и увлечения.

Тест через рисунок

Психолог рекомендовал предложить ребенку нарисовать себя в своем окружении, занятым любимым делом. Этот рисунок — отражение его сущности. При преобладании паранойяльного радикала он покажет себя достигающим вершин: на вершине славы, за рулем самолета, создающим что-то масштабное. Персонаж ребенка зачастую будет в центре и занимать ключевое положение. В поведении такой ребенок рано начинает демонстрировать задатки лидера, предпочитает практичную одежду, зачастую отражающую его стремления, а в друзья выбирает тех, кто готов следовать за его замыслами.

Истероид изобразит себя эффектно, возможно, в необычной позе, с обилием украшений — бантиков, орнаментов, ярких красок. Рисунок словно кричит: обратите на меня внимание. В одежде будет отдавать предпочтение всему приметному, неординарному, стремясь выделиться. Его интересы часто связаны с искусством: хореография, театр, а в друзьях он ценит тех, кто им восхищается.

Если проявляется эпилептоидный радикал, его рисунок впечатлит скрупулезностью и тягой к порядку. Он досконально нарисует все детали одежды, правильно расположит предметы вокруг. Может показать себя за поддержанием порядка или в строго организованной деятельности. В жизни эти дети уважают правила и дисциплину, одежда всегда безупречна, аккуратна и функциональна. У них небольшое количество друзей.

Ребенок с шизоидным радикалом удивит нестандартным подходом. Его автопортрет может быть абстрактным, символичным, или он может изобразить себя не человеком, а роботом, пришельцем, погруженным в загадочный, фантастический мир. Его увлечения — сложные конструкторы, программирование, наука. К одежде часто безразличен, она может быть некомфортной и плохо сочетающейся. Общается в основном с теми, кто разделяет его специфические интересы.

Гипертим изобразит себя в движении, среди множества товарищей, в походе или на празднике. Рисунок будет энергичным, но небрежным в нюансах. Этот ребенок — воплощение кипучей энергии: он коммуникабелен, быстро увлекается новыми идеями. Его одежда удобна для подвижных игр, а круг общения очень широк.

Эмотивный наполнит рисунок теплом и эмоциями. Он изобразит себя с домашним питомцем, помогающим близким, в окружении природы. Цветовая палитра будет нежной. В жизни это очень чуткий и ранимый человек, остро чувствующий настроение окружающих. Он тяготеет к спокойным, уравновешенным детям, а в одежде ценит комфорт и мягкость.

И наконец, ребенок с тревожным радикалом может нарисовать себя маленьким, возможно, в укрытии или рядом с кем-то большим и сильным. Например, рядом с родителями. Линии рисунка могут быть блеклыми, с большим количеством исправлений. В жизни он осмотрителен, испытывает дискомфорт в новых обстоятельствах, его принцип — безопасность. Одежда часто скромная, неприметная, он предпочитает быть «как все». В друзья выбирает придирчиво, это, как правило, один-два верных приятеля.

Выводы

Анализируя проявления в совокупности, через творчество, стиль, общение и увлечения, можно получить полное представление о внутреннем мире ребенка. Это понимание помогает строить гармоничные отношения, поддерживая сильные стороны и деликатно корректируя слабые, чтобы он вырос счастливым и уверенным в себе человеком.

