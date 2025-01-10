Психолог Морковкина рассказала, как похудеть к летнему сезону

Психолог посоветовала начать готовиться к лету сразу после Нового года

Психолог Алина Морковкина посоветовала не откладывать подготовку к лету и начинать приводить себя в форму сразу после новогодних праздников, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Для начала важно написать для себя конкретную цель — например, похудеть. Важно, чтобы цель была достижимая и с четкими сроками, отметила специалист.

Затем необходимо расписать подробный план действий для ее достижения: составить меню на неделю, вечернее переедание заменить легким ужином, ежедневно делать зарядку или ходить пешком и т. д.

Кроме того, очень важно радоваться своим достижениям и хвалить себя за успехи, отметила психолог.

Также она предупредила о возможных препятствиях на пути к цели — о том, как их преодолевать, нужно также подумать заранее.