Психолог Маклакова: передача традиций по наследству сохранит семейные ценности

«В настоящее время ценность семьи значительно утрачена, потеряны традиции. Я как психолог, который работает в школе, общаюсь с родителями — многие из них просто сами потеряны и не понимают даже, зачем они живут в своей семье. Поэтому для нас сейчас единственный шанс сохранить какой-то вообще смысл семейной жизни — это получать вот это «по наследству»: беседовать со старшим поколением», – сказала Маклакова.

Она пояснила, что сейчас, в цифровом мире, люди становятся одиночками. И единственное главное место, где человек может получить знания о семейных традициях и вырасти здоровой личностью — это семья.

«Начинать такие разговоры стоит, может быть, даже не со слов, а со своего примера. Дети должны видеть, что родители живут мирно, дружно, что у них есть эти традиции. Допустим, ежегодная — встречать вместе Новый год; ежеквартальная — благотворительная акция. Очень хорошо, когда семья заботится не только о себе, но и о других людях. Допустим, раз в квартал — какая-то акция, да, тоже уже становится традицией», – отметила психолог.

Маклакова подчеркнула, что эти традиции являются опорой. Чем больше точек соприкосновения в семье, чем больше традиций — тем ближе отношения. Чем меньше традиций — тем холоднее.

«Есть семьи, где каждый пришел, поел сам по себе, у кого как дела — никто не спрашивает. В таких семьях отношения отстраненные, нет базы. А когда есть традиции — появляется ощущение цикличности, близости. Например, вечером вся семья собирается за столом и спрашивает: как у тебя прошел день? У всех детей спрашивают, что было радостного, что грустного — и семью это очень скрепляет. Тогда каждый человек в семье чувствует, что за ним есть какая-то «каменная стена», что он не один», – заключила специалист.