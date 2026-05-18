Психолог Ковальчук объяснила рост тревожности у молодежи

Эксперт заявила, что культ успеха в соцсетях провоцирует выгорание

Психолог и коуч Анна Ковальчук заявила, что образ мгновенного успеха в социальных сетях усиливает тревожность и депрессию среди молодых россиян, сообщает АБН24 .

Демонстрация «быстрого успеха» — квартиры в центре, дорогих машин и отпусков к 25 годам — формирует у молодежи разрыв между реальностью и идеальной картинкой. Это усиливает чувство несоответствия и провала.

«Когда двадцатилетний пользователь ежедневно видит отретушированные карьерные траектории, у него формируется устойчивый когнитивный разрыв между реальными темпами роста и транслируемым стандартом. Это прямой путь к клинической тревожности», — объяснила эксперт.

По ее словам, постоянное сравнение себя с чужими достижениями влияет и на физиологию.

«Постоянный мониторинг „успешного успеха“ истощает дофаминовую систему, заставляя мозг воспринимать отсутствие чужих достижений как личный провал», — отметила спикер.

Ковальчук добавила, что так называемая инфантильность поколения Z часто становится защитной реакцией.

«Инфантильность поколения Z в данном контексте — не патология, а адаптивный механизм. Когда внешние требования превышают внутренние ресурсы, психика активирует режим энергосбережения. Отказ от долгосрочных планов и делегирование ответственности становятся буфером против хронического выгорания», — рассказала Ковальчук.

Эксперт подчеркнула, что баланс и забота о психическом здоровье повышают устойчивость и в долгосрочной перспективе снижают риск профессионального истощения на 40%.

