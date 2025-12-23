Психолог Климченко раскрыла, стоит ли дарить ребенку дорогую вещь на Новый год

Психолог Климченко: дарить ребенку подарок на Новый год в ущерб бюджету не стоит

Дети сами просят у Деда Мороза подарок на Новый год, который не всегда бывает дешевым. Стоит ли покупать детям дорогостоящие вещи на праздник, рассказала « Вечернему Санкт-Петербургу » семейный психолог Анастасия Климченко.

Зачастую на Новый год ребенок просит особую вещь. Если родители хотят сделать такой подарок и у них есть на него деньги, то приобретать дорогостоящий предмет можно.

Однако если покупка недешевой вещи может навредить бюджету семьи и для этого предстоит сэкономить на чем-то ином, то делать подарок не по средствам не стоит. Иначе получится, что ребенка выдвинут на первое место. Случится перекос семейной иерархии.

Климченко отметила, что родители нередко пытаются завоевать доверие ребенка, ущемляя собственные потребности. Обычно такие действия предпринимают мамы.

В некоторых семьях с помощью дорогих подарков любовь ребенка пытаются купить папы. Так они хотят компенсировать отсутствие в связи с работой, командировками. Однако подобные действия не приводят к нужному результату.

Иерархическая схема в семье должна соблюдаться. Родители выше ребенка по статусу. У них больше обязанностей и ответственности. Им нужно сначала удовлетворять потребности ребенка по возрасту, а не его желания.

