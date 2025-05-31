Психолог Каменская: ребенку нужен взрослый, который смотрит на него с теплом

Международный день защиты детей — это не просто дата в календаре. Это напоминание всем нам о том, что детство должно быть защищенным, безопасным и наполненным любовью, рассказала РИАМО детский психолог Елена Каменская.

По ее словам, каждый ребенок имеет право на заботу, на внимание, на жизнь без страха и насилия. И это — не абстрактная идея, а наша ежедневная задача.

«Как психолог, я вижу, как много сегодня зависит от условий, в которых растут дети. Родителям, особенно в первые годы жизни ребенка, бывает непросто справляться с нагрузкой, тревогами, эмоциональными вызовами. И в этом смысле особенно важна системная поддержка, которую государство оказывает семьям: это и финансовая помощь, и доступ к образованию, и социальные услуги, и программы по развитию родительских компетенций. Все эти меры — про то, чтобы у семьи была опора», — сказала Каменская.

Но даже при самой продуманной системе все начинается с простого: с человеческой близости. Ребенку нужен взрослый, который смотрит на него с теплом. Который умеет слушать, не перебивая. Который рядом — не только физически, но и душой, добавила психолог.

«Иногда мы так заняты, что не замечаем, как дети взрослеют в одиночестве. День защиты детей — это повод остановиться. Посмотреть в глаза своим детям. Обнять. Спросить, что их радует, а что — пугает. Дать им почувствовать, что рядом есть тот, кому можно доверять. В обществе, где слышат детей, всегда будет больше света и тепла. Пусть мы не только в этот день, но и каждый день стараемся быть теми взрослыми, с которыми рядом спокойно», — отметила Каменская.