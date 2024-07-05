Психолог Игнатьева посоветовала рыбалку для совместного досуга отца и ребенка

«Довольно большой процент мужчин интересуется рыбалкой. Это прекрасная возможность приобщить ребенка к своему увлечению. Можно совместно изучать рыб, съездить в магазин для выбора снаряжения или провести инвентаризацию уже имеющегося, подумать о месте рыбалки. Радуйтесь вместе с ребенком, когда он сам поймает свою первую рыбу и поделится этой радостью», — сказала Игнатьева.

Она посоветовала учитывать возраст сына, приобщая его к своему хобби. Начните с простых инструкций — объясните, как правильно бросать удочку и следить за поплавком. Постепенно давайте ему все больше свободы действий — пусть корм, снаряжение и метод ловли он определяет сам.

«Кроме рыбалки, можете предлагать ребенку и другие хобби на природе: сбор грибов в лесу, уход за животными в деревне. Ребенку будет полезно реализовать любой строительный проект на даче, будь то возведение высоких грядок для бабушки, песочницы для младших братьев и сестер или кормушки для птиц», — рассказала психолог.

Игнатьева отметила, что ребенку можно доверить выбрать материалы, дать поработать инструментами, покрасить что-либо.

«Возможно, ему интересно просто понаблюдать за работой папы или дедушки. Ощущение сопричастности станет отличной мотивацией участвовать в делах семьи, проявлять инициативу, предлагать идеи», — разъяснила специалист.