Психолог Хорс назвал причину усталости после отпуска

Психолог Михаил Хорс рассказал, что усталость после отпуска часто связана с завышенными ожиданиями и стремлением к идеальному отдыху, что приводит к эмоциональному напряжению, сообщает Общественная Служба Новостей .

Многие люди после отпуска ощущают усталость и разочарование, несмотря на долгожданный перерыв в работе. По словам практикующего психолога, кандидата психологических наук Михаила Хорса, причина этого кроется в стремлении к идеальному отдыху и переживаниях из-за несоответствия ожиданий и реальности.

Эксперт отметил, что эмоциональное напряжение возникает не из-за самих обстоятельств, а из-за отношения к ним.

«Если человек считает, что отпуск должен быть идеальным, и не чувствует себя отдохнувшим, он начинает нервничать и испытывать стресс», — пояснил Хорс.

Он добавил, что люди, которые принимают возможность усталости после отпуска как норму, легче возвращаются к работе и меньше переживают.

Психолог подчеркнул, что отказ от ожидания идеального отдыха помогает по-настоящему восстановиться.

«Если отпустить ожидания и признать, что «не идеально» — это не значит «плохо», то и наслаждаться отдыхом получится больше», — подытожил Хорс. Такой подход, по его словам, позволяет не только лучше отдохнуть, но и проще вернуться к рабочим обязанностям.