Психолог Харитонова предупредила об опасности киберсекс-зависимости

«Человек, страдающий от киберсекс-зависимости, часто изо всех сил пытается построить интимные отношения в реальном мире, но из-за некоторых нереалистичных сексуальных фантазий не может этого сделать в реальности и уходит в интернет», — объяснила эксперт.

Игровая зависимость дезориентирует во времени, заставляет человека отказаться от школы или работы, от общения с близкими и друзьями. Еще один вид зависимости — навязчивый поиск информации, присущий руководителям и людям бизнеса.

«Например, один мой клиент для того, чтобы выбрать курсы по повышению профессиональной квалификации, за день просмотрел данные о 15 институтах, но так и не сделал выбор», — рассказала психолог.

Попадают в интернет-зависимость и шопоголики. С развитием технологий они могут тратить деньги, не выходя из дома. И такое поведение приводит не только к финансовым потерям, но и финансовому краху, потере работы, разрыву социальных связей. При этом люди ищут оправдания своему поведению.

«Например, при уговоре не пользоваться дома телефоном после 23:00 человек может аргументировать желание заглянуть в телефон тем, что у него был загруженный день, он не ознакомился с новостями и теперь ему непременно нужно это сделать», — рассказала Харитонова.

Случается, что люди осознают свою беспомощность перед манией, их начинает одолевать чувство вины, они начинают тревожиться, переживать и для снятия этого напряжения опять же открывают интернет. Получается замкнутый круг. Кроме самих себя, интернет-маньяки могут винить близких в своей неконтролируемой страсти.

«„Близким некогда общаться, мне с ними скучно. Жена нервирует. Переключусь на интернет, но это все она виновата“, — так думают те, кто не может властвовать над своим поведением», — заключила специалист.