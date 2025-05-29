Психолог Бакунина раскрыла секрет, как сохранить брак после рождения ребенка

Нередки случаи, когда после рождения ребенка российские семьи распадаются из-за того, что возникает полное непонимание между супругами. Женщины часто окунаются с головой в материнство и забывают уделять внимание не только себе, но и мужу. А мужья погружаются в работу. Чтобы сохранить брак, мужчинам и женщинам нужно по-новому выстроить отношения друг с другом. Психолог Кира Бакунина объяснила, что для этого можно устраивать свидания и не бояться открыто обсуждать разные темы, которые не касаются общего малыша.

«При попытках спасти союз важно общаться на темы, не касающиеся ребенка. Нужно ходить на свидания, делать ежедневно маленькие сюрпризы друг другу и, конечно, не забывать предлагать или самому просить помощь. А после — благодарить, ведь всегда важно и ценно, что вы принимаете с благодарностью заботу человека, а не молча, потому что „должен/должна!“», — рассказала в разговоре со Sputnik Кира Бакунина.

Специалист отметила, что после рождения ребенка быт супругов действительно меняется, но это абсолютно нормально. В семье появился новый человек, вокруг которого мама и папа должны создать поле любви, чтобы он рос психологически здоровым.

Однако параллельно паре нужно научиться выстроить отношения друг с другом, и для этого придется приложить усилия. Супругам следует разговаривать и уделять внимание и время желаниям друг друга. Чтобы на это было время, можно привлечь бабушек и дедушек или няню, которые побудут с малышом.