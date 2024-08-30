Психолог Архипова: игровые ситуации помогут справиться с первым днем в школе

Пусть ребенок еще до начала занятий попробует в игровой форме справиться с разными ситуациями, которые могут ожидать его на уроках и переменах. Это поможет преодолеть стресс из-за первого учебного дня, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Архипова.

«(Такие ситуации — ред.) как познакомиться с одноклассниками, обратиться за помощью к учителю, достать учебные принадлежности перед уроком, а потом сложить их в портфель, переодеться на физкультуру, убрать за собой посуду после завтрака — проигрывайте эти действия с ребенком, только не все сразу», — сказала Архипова.

Она подчеркнула, что важно не допускать переутомления и все делать с хорошим настроением. Если первоклассник справляется с этими ситуациями в игре и домашних тренировках, то и в школе ему будет легче адаптироваться.

«И в учебе, и во всех других сферах жизни старайтесь замечать и акцентировать внимание на том, что у ребенка получается хорошо. Хвалите его даже за маленькие успехи. Это будет мотивировать ученика к дальнейшим достижениям. От ошибок никто не застрахован. Именно они помогают понять, над чем следует еще поработать. Поэтому относитесь к ошибкам как к точке личностного роста и научите этому ребенка», — порекомендовала психолог.

Архипова уточнила, что тогда возможные поражения перестанут пугать, ведь они — неотъемлемая часть пути к успеху. Нужно постараться избегать завышенных ожиданий, лучше помочь школьнику развиваться в том, к чему у него есть способности.