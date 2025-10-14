Психиатр ответил, почему некрофил Москвин может никогда не выйти на свободу

Психиатр, главный врач психиатрической клиники Василий Шуров рассказал, что Анатолий Москвин, житель Нижнего Новгорода, печально известный своими куклами, созданными из тел умерших девочек, скорее всего, продолжит находиться в психиатрической клинике. Врачи не готовы пойти на риск его освобождения, опасаясь повторения актов эксгумации могил, сообщает «Вечерняя Москва» .

«У Москвина уже очень солидный возраст (59 лет — ред.), и, скорее всего, у него сформировалась серьезная гиперфиксация на той деятельности, за которую его отправили в клинику. Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов», — отметил Шуров.

Выход Москвина на свободу и возобновление его деструктивных действий, вероятность чего, по мнению психиатра, весьма существенна, неминуемо вызовут широкий общественный резонанс и волну возмущения. Именно поэтому специалисты, работающие в психиатрической больнице, не намерены спешить с его освобождением, избегая потенциальных негативных последствий.

Недавно в СМИ появилась информация о возможном скором освобождении Москвина. В социальных сетях распространялись слухи о подготовке клиникой документов, необходимых для выписки пациента. Предполагалось, что Москвин будет передан под присмотр родственников, учитывая его недееспособность.

Некрофил из Нижнего Новгорода был задержан еще в 2011 году. В его квартире было обнаружено более 20 мумифицированных тел.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.