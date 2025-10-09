Психиатр Кожадей: обычный нервный срыв не приводит к трагедиям, как в Уфе

Нервный срыв — это не болезнь, а защитная реакция организма на перегрузку. А подобные трагедии, как в Уфе, чаще связаны с острыми психотическими состояниями или употреблением алкоголя, сообщила РИАМО врач-психиатр онлайн-платформы «Твой Doc» Екатерина Кожадей.

Мужчина выбросил 3-летнюю дочь из окна. Инцидент произошел в четверг утром в квартире пятиэтажки на улице Ульяновых в Уфе. Отец объяснил свой поступок нервным срывом — якобы девочка требовала слишком много внимания.

«Основное, что нужно подчеркнуть — это то, что нервный срыв — понятие, все-таки, которое употребляется в простонародье, назовем это так. Это состояние эмоционального и физического истощения, которое является защитной реакцией организма на то, что человек уже не справляется. Но если мы говорим про классический нервный срыв, то, конечно же, здесь никакого выбрасывания ребенка из окна быть не может», — подчеркнула Кожадей.

Как добавила собеседница, подразумевается, что человек после нервного срыва должен задуматься о своем здоровье, снизить нагрузку и понять, почему это произошло. Когда происходят такие тяжелые инциденты, то это уже психиатрия.

«Видела в одном из новостных сообщений, что этот человек у психиатра наблюдался, употреблял алкоголь. То есть эти действия уже ассоциируются с истинной психиатрией. Возможно, у него было аффективное сужение сознания, когда мы говорим о том, что человек был в состоянии аффекта. Но что было у этого человека, можно определить только после судебно-психиатрической экспертизы», — отметила психиатр.

Кожадей уточнила, что, как правило, эти психотические состояния могут быть связаны либо с психическим заболеванием, либо с употреблением каких-то веществ.

«Если говорить про нервный срыв, то, скорее всего, обычный нервный срыв такого не даст — здесь нужно искать какую-то острую психиатрию. В любом случае, тут нужна экспертиза и диагноз. Дальше уже этот мужчина будет находиться на принудительном психиатрическом лечении», — заключила специалист.

