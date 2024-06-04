сегодня в 07:52

Проверку на призыв к экстремизму начали после беседы Макаревича* с пранкером

СКР организовал доследственную проверку в отношении лидера музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонным пранкером, сообщает ТАСС .

Специалисты проводят проверку на предмет наличия в словах певца признаков статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как рассказали в правоохранительных органах, проверку начали после размещенной в Сети телефонного разговора Макаревича* с пранкером, представившимся украинским лидером Владимиром Зеленским. Артист заявил, что поддерживает Киев и негативно относится к российской спецоперации.

Ранее исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко написал заявление в Следком и Генпрокуратуру, где попросил отметить, есть ли в словах музыканта признаки преступления.

* Признан иностранным агентом на территории России.