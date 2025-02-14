Проверка соблюдения трудового законодательства состоялась в Котельниках

13 февраля в Котельниках провели проверку на соблюдение постановления, запрещающего привлечение иностранных граждан с патентами для работы в определенных видах деятельности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка прошла в трех заведениях общественного питания. В ходе рейда были задержаны трое иностранных граждан.

Губернатором Московской области принято постановление от 16.09.2024 № 333-ПГ об установлении на 2025 год запрета на привлечение иностранных граждан на основании патентов (граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана и Грузии).

Запрет введен по следующим видам деятельности: розничная торговля алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями в специализированных магазинах; приготовление и/или продажа пищи и мороженого с транспортных средств или передвижных лавок, вагончиков, рыночных киосков и торговых палаток; образование; здравоохранение и социальные услуги; культура, спорт, организация досуга и развлечений.

Привлечение иностранных работников в нарушение данного запрета влечет административную ответственность по статье 18.17 КоАП РФ, предусматривающую штраф для должностного лица в размере 45-50 тыс. руб., штраф для юридического лица или индивидуального предпринимателя 800 тыс. — 1 млн руб., а также приостановку деятельности на 14-90 суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.