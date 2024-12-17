Проверка организации горячего питания прошла в центре образования «Богородский»

Депутаты Богородского округа держат на особом контроле организацию горячего питания и условия обучения школьников в образовательных учреждениях, продолжая проводить проверки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Карцов совместно с родителями на этот раз посетили центр образования «Богородский» и провели контроль организации питания обучающихся.

В ходе визита депутат с родителями оценили условия обучения и безопасность учащихся в учебном заведении, организацию питания детей, проверили соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, санитарное состояние обеденного зала. Замечаний по обеспечению учащихся горячим питанием выявлено не было. Проверка качества горячего питания в школах Богородского округа будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.