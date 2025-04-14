Проверить все: как защититься от мошенничества с QR-кодами в «платежках»

Как заявила консультант в сфере жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Павлова, чтобы избежать нового типа мошенничества с QR-кодами, следует детально проверять любые платежные документы, сообщает «Вечерняя Москва».

«Получив документ, не торопитесь сразу оплачивать. Сравните его с предыдущей платежкой, сверьте реквизиты», — сказала эксперт.

Кроме того, не стоит переходить по непроверенным ссылкам и сканировать любые QR-коды, а также скачивать файлы из сомнительных источников. Хорошая идея — скачать антивирусную программу не только на домашние компьютеры, но и на смартфон.

Кроме того, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов рассказал об еще одном способе обмануть граждан: теперь мошенники приглашают жителей присоединиться к домовому чату через листовки с фальшивыми QR-кодами. На фейковом сайте у них запрашивают личные данные.