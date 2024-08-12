сегодня в 11:14

Проверить свои знания о градостроении можно на форуме «Москва 2030»

Серия познавательных игр «Строим Москву» пройдет с 20 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Игры пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-формате, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Вопросы будут посвящены градостроению, истории мегаполиса и различным сферам жизни современной столицы. Участники игр смогут узнать об особенностях градостроения Москвы и виртуально пройтись по всем районам города. Мероприятие носит просветительский и информационно-развлекательный характер.

Кроме того, москвичи и туристы, приняв участие в квизе «Строим Москву», получат новые знания об архитектуре, особенностях застройки города, а также узнают интересные факты о столице.

В интеллектуально-развлекательном мероприятии может принять участие житель всех регионов РФ. Регистрация доступна по ссылке.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Гости мероприятия могут узнать о главных инновациях и достижениях во всех сферах жизни города.

Более подробную информацию о форуме-фестивале можно найти на сайте: moscow2030.mos.ru.