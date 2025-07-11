Проверить пароли и подключения: как обезопасить свои персональные данные

сегодня в 11:43

Эксперт Куликов: менеджеры паролей могут предупредить об утечке данных

Сооснователь сервиса «Агент 152» Кирилл Куликов заявил, что при любом подозрении на слив персональных данных в интернете стоит сменить пароли. В первую очередь для онлайн-банка, электронной почты, соцсетей и сайта госуслуг, сообщает RT .

В ряде случаев менеджеры паролей могут предупредить об утечке данных.

«Проверьте активные сессии и устройства в настройках аккаунтов, завершите все подозрительные подключения. Уведомите банк, если есть вероятность компрометации ваших карточных данных или паспорта, через официальные каналы (горячая линия, мобильное приложение, личный кабинет)», — посоветовал эксперт.

По его словам, усилить безопасность счетов можно и при помощи ограничения операций без вашего подтверждения, а в ряде случаев следует обращаться в полицию.

Если данные пользователя используют для оформления кредита, СИМ-карты или мошенничества, следует обязательно подать заявление в правоохранительные органы.