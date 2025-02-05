Проверить льготы для школьников теперь можно онлайн в Подмосковье

На региональном портале сервис проверки льготных категорий подключили к услуге «Скоро в школу». Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства пользователей в онлайн-услугу внедрен сервис предпроверки льготных категорий детей. При подаче заявления он автоматически определяет льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую социальную выплату. Если ребенку уже назначена выплата в текущем году, информация об этом отображается на экране», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Скоро в школу» позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами. При этом подать заявление можно одновременно сразу на всех детей в семье.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Выплаты производятся один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам перед началом учебного года — в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.