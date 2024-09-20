Проведен первый Совет первичных отделений партии «Единая Россия»

Инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений. Его провели Председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, передает пресс-служба партии.

«С первичек все начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть „соль земли“, „партийной земли“ как минимум. И от вас очень многое зависит», — подчеркнул Медведев, открывая мероприятие.

Он напомнил, что «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 млн членов партии.

Говоря о работе идеальной первички, Дмитрий Медведев подчеркнул, что её задача — объяснить, почему правда — за «Единой Россией». Представители партии должны общаться со людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на предложения секретаря первички из Иваново Светланы Смирновой активизировать работу в соцсетях, проводить регулярные оффлайн и онлайн-встречи с жителями.

«Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что „Единая Россия“ — правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная первичка», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.

«Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы — не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения», — сказал Председатель партии.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО. На необходимость закрепить за каждой семьей партийную первичку обратила внимание секретарь организации из Волгодонска Светлана Зяблова.

В заключение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичек за их работу.

«Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила „Единой России“ — эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», — заключил он.

По словам секретаря Московского областного отделения, члена президиума Генсовета «Единой России» Игоря Брынцалова, в Подмосковье порядка 4 тысяч первичных отделений, в которых числятся свыше 68 тысяч членов партии.

«После того, как на XXI Съезде партии было принято решение объявить 2024 год — Годом первичных отделений, региональный исполком, местные отделения партии приступили к, своего рода, ревизии партийного актива. Было проведено более 2,5 тысяч встреч в городских округах. Нашей задачей было выявить те первички, которые не отвечают современным требованиям. Не обошлось и без ротации. В части первичных ячеек были заменены секретари. Полномочия получили активные люди, которые всецело заинтересованы в партийной работе», — сказал Игорь Брынцалов.