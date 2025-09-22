Протоиерей Иванов: пенсионный возраст поднимут, если россияне не будут рожать детей

Как считает протоиерей Кирилл Иванов, пенсионный возраст в стране могут поднять, если россияне не начнут молиться за власть и рожать детей, сообщает «Лента дня» .

По словам церковного служителя, это не просто долг граждан РФ, а инструмент реальных перемен.

В доказательство протоиерей привел пример, когда «прихожанин помолился, а на следующий день мэра города посадили в СИЗО». Он назвал это «чудотворной молитвой».

Ранее клирик Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что в религии нет запрета на поцелуи в губы, щеки и плечи людей одного пола*. В этом суждении он опирается на священное писание.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

