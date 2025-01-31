Проснулись грызуны: эксперт объяснил, чем потепление угрожает урожаю

Директор международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов во время круглого стола на тему: «Опасное потепление: как погода повлияет на урожай?» объяснил, чем стране угрожает потепление и как из-за этого пострадают аграрии.

«Сейчас мы видим, что грызуны оживились, расплодились. Фитосанитарная обстановка вызывает у специалистов большое опасение, появились болезни, которые несвойственны регионам, в которых зима это все убивала. Есть свои минусы, все это выливается в экономические последствия. Так как неблагоприятный климат, непредсказуемый климат ведет к снижению урожайности и его качества», — сказал Тихонов.

Он отметил, что в текущем году отраслевые союзы страны снизили оценку урожая на 7-8 млн. тонн.

По словам специалиста, таким образом, экономика России не дополучит деньги. К тому же, из-за неблагоприятной фитосанитарной обстановки фермерам и аграриям придется тратить больше средств на борьбу с болезнями растений, грызунами, насекомыми и прочими вредителями.

РИАМО рассказывало в своем материале, что февраль принесет в среднюю полосу России сильное похолодание.