сегодня в 04:04

Просмотр записей с камер помог задержать террористов после атаки на «Крокус»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» сотрудники полиции оперативно просмотрели записи с камер наблюдения, что позволило быстро установить личности нападавших, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов дела, начальник полиции Красногорска лично отдал приказ проверить видео в серверной помещения до того, как туда добрался огонь.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей были получены ключевые данные: внешность преступников и номер автомобиля, на котором они скрылись. Эта информация помогла определить маршрут движения террористов.

Ранее стало известно, что один из нападавших, Саидакрами Рачабализода, до теракта посещал Афганистан по поддельному паспорту, где проходил спецподготовку. Следствие также располагает данными, что организаторы атаки действовали в интересах Украины.

Террористы были задержаны в 142 км от границы.