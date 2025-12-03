«Прошел один час, меня трясет»: дети массово протестуют против блокировки Roblox

Ранее РКН подтвердил, что ограничил доступ к популярной детской онлайн-платформе Roblox на территории России. Причиной стали обнаруженные в игровом пространстве материалы, содержащие запрещенную в стране информацию.

В среду утром пользователи соцсетей опубликовали сотни постов с хештегом #ВернитеРоблокс. Блогеры снимают ролики с подведением итогов нескольких лет работы по игре, а школьники шутят, что теперь им «придется развиваться».

«Эх Роблокс, мой любимый Роблокс. Я играла в тебя 8 лет. 8 непрерывных лет. Ты навсегда останешься самой лучшей игрой», — отметила одна из пользователей.

При этом многие дети многие часто публикуют одинаковый иронический текст: «Прошел всего час без Roblox, а я уже на грани нервного срыва. У меня настоящие психические проблемы <…> Я даже не смог пойти в школу сегодня. Без Roblox я никто, это моя жизнь, моя судьба».

Кроме того, пользователи требуют возврата потраченных на игру средств: «Кто вернет мне мои 5 тысяч? Эти деньги даже на счет не успели поступить».

Игровая онлайн-платформа Roblox была разработана в США в 2006 году. Взлет ее популярности пришелся на период локдауна во время пандемии COVID-19. Что ждет популярную игру и за что ее могли заблокировать, читайте в материале РИАМО.

