Прощание с академиком Велиховым проведут в Курчатовском институте

С талантливым российским академиком Евгением Велиховым попрощаются в московском Курчатовском институте. Это произойдет в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Велихова будут хоронить на Новодевичьем кладбище.

Академик с декабря 2015 года был почетным президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Велихов умер 5 декабря. Ему было 89 лет.

Велихов был физиком-теоретиком. Доктора физико-математических наук получил в 1964 году. Был вице-президентом академии наук СССР с 1978 по 1991 год, а потом Российской академии наук с 1991 по 1996.

В 2020 году Велихова с 85-летним юбилеем поздравлял сам президент РФ Владимир Путин.