Пророссийские хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

сегодня в 08:12

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini смогли получить личные данные замруководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, сообщает РИА Новости .

Хакеры взломали шесть крупнейших украинских страховых фирм. Они получили разные данные, среди которых и адреса прописок, личные телефоны, паспортные данные чиновников.

Как уточнил представитель хакеров с никнеймом KillMilk, кроме указанных лиц, появилась информация о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове.

Также ранее эти хакеры смогли получить доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины. Это информация о заводе «Мотор Сич», Запорожском механическом заводе и т. д.

