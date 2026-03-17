Пропавший в Москве актер из фильма «Бумер» Сергей Мамаев нашелся
Пропавшего в столице народного артиста Республики Марий Эл, актера Марийского ТЮЗа Сергея Мамаева нашли живым и невредимым, сообщает РИА Новости.
«Все нормально. Нашелся», — сказала его жена, заслуженная артистка Республики Марий Эл Анджела Мамаева.
Других подробностей собеседница агентства не раскрыла.
Ранее стало известно, что в Москве пропал актер Сергей Мамаев. Накануне он нетрезвым пришел на детский спектакль, не смог устоять на сцене и после этого исчез. К поискам подключили сотрудников полиции.
Мамаев получил широкую известность благодаря ролям в таких проектах, как «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го», «Монах и бес», «Раскол», «Невеста», «Мечтать не вредно».
