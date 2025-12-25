Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы Николая Герасименко нашли
Фото - © РИА Новости
В Москве найден экс-депутат Государственной Думы Николай Герасименко, который накануне вышел из дома и исчез, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, у мужчины деменция. Он мог пропасть именно из-за болезни.
Его искали сутки и нашли. С мужчиной все хорошо.
Ранее стало известно, что Герасименко вышел из дома в Москве вместе со своей собакой. Затем она пропали. На их поиски отправились волонтеры.
