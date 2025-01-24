Промышленникам столицы стал доступен курс МТШ по реверс-инжинирингу

Университет МИСИС вместе с образовательным проектом «Московская техническая школа» запустили курс «Технологии реверсивного инжиниринга: теория и практика». Он позволит слушателям расширить компетенции в области анализа и обработки данных, создания цифровых моделей и 3D-сканирования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реверс-инжиниринг позволяет анализировать различную продукцию для ее воссоздания, выявления сильных и слабых сторон, что открывает новые горизонты для усовершенствования и создания уникальных решений. Разработанный в „МТШ“ курс поможет инженерам освоить методы и инструменты реверсивного инжиниринга для анализа, модификации изделий при помощи спецоборудования, а также разработки программного обеспечения», — отметил Гарбузов.

Очно-дистанционную программу рассчитали на 34 академических часа. В нее входит выполнение практических заданий, работа со специализированным программным обеспечением, а также изучение современных методов 3D-сканирования. Все это позволяет эффективно применять на практике полученные знания.

«Реверс-инжиниринг, НИОКР в промышленной робототехнике, разработка решений для автоматизации технических процессов — направления, которые будут активно поддерживаться государством в ближайшие годы. К 2030 году планируется увеличить парк промышленных роботов в России до 100 тысяч единиц», — рассказал проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров.

Он добавил, что проект «Станкостроение и робототехника» является одним из 12 прорывных мегапроектов, сформированных правительством с целью наращивания промпотенциала страны.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что образовательный проект «Московская техническая школа» позволил обучиться редким производственным специальностям более 4 тыс. инженерам. В общей сложности больше чем за три года действия проекта порядка 13 тыс. человек повысили квалификацию. Образовательную инфраструктуру «МТШ» постоянно расширяют, идет разработка востребованных и актуальных программ — их на сегодняшний день создали уже свыше 200. Также проходят конференции, экспертные советы, вебинары и мастер-классы.