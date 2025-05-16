Прокурора МУС отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно не может выполнять служебные обязанности в связи с отстранением. Его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает РБК .

Обвинения в сексуальных домогательствах против Хана выдвинула женщина, которая вместе с ним работала в МУС. По ее словам, главный прокурор МУС несколько раз подвергал ее «нежелательным сексуальным контактам».

Жертва Хана отметила, что он приставал к ней в Гааге на территории прокуратуры и дома, где жил со своей законной супругой. Также она подвергалась сексуальному домогательству во время совместных командировок в США и другие страны.

В связи с обвинениями Хана отстранили от должности. Теперь ведется разбирательство.